Немецкая компания продала свою долю в кипрских активах duty free

Согласно информации из кипрских торговых реестров, немецкая компания Gebr. Heinemann, крупный игрок на рынке беспошлинной торговли, вышла из состава учредителей двух кипрских фирм, контролирующих операторов duty free в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево, передает РБК.

Доля Gebr. Heinemann в этих активах перешла к Аразу Мехдиеву, азербайджанскому бизнесмену, ранее связанному с группой «Киевская площадь». Обе транзакции были завершены в конце апреля текущего года, однако информация об этом не предавалась огласке.

Gebr. Heinemann, один из ведущих мировых дистрибьюторов и операторов магазинов duty free, присутствовала на российском рынке с 2007 года. Весной 2024 года, согласно данным кипрского реестра, Gebr. Heinemann прекратила свое участие в капитале Rubis Holdings Limited.

На конец 2023 года данная кипрская компания являлась единоличным владельцем ООО «Трэвел Ритейл Домодедово» согласно финансовой отчетности российской компании.

В тот же период, в апреле 2024 года, Gebr. Heinemann вышла из капитала Jullianita Limited, другой кипрской компании, где ей принадлежало 50%. Эта компания является совладельцем АО «Империал Дьюти Фри», одного из ключевых операторов duty free в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что S7 может сменить аэропорт с Домодедово на Шереметьево.