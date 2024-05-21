Сотрудница немецкой редакции RT Дагмар Хенн получила в России временное убежище. Она рассказала, что в Германии опасалась за свою жизнь. Ее историю раскрыли на Первом канале.

RT обращался в МВД России с просьбой предоставить убежище Хенн в стране. Поводом стало то, что в Германии журналистка увидела шествия с портретом преступника Бандеры, а также раскрыла роль немецких фондов на Украине. Журналистка не смирилась с этой правдой, но боялась открыто поддерживать Донбасс.

Вскоре она все-таки решилась выпустить книгу «Честный Донбасс», где в целом ставится под сомнение позиция ФРГ в вопросе СВО, о Буче, ВСУ и многом другом. Множество фейков в одиночку можно опровергнуть, но гарантии, что за это не последует наказания не было. Хенн как в воду глядела: на родине в ее отношении возбудили уголовное дело по статье «публичное приуменьшение военных преступлений».

Оказалось, что в Германии пресекают любые попытки выяснения причин проведения СВО со стороны России.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Германии переехала в Россию и объяснила, почему на новом месте им лучше.