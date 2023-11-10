Немецкий политик заявила, что украинцы злоупотребляют льготами

По словам Вагенкнехт, украинские беженцы возвращаются на Украину, где и живут все это время, в Европу же они возвращаются только для получения выплат. Политик подчеркнула, что знает конкретные случаи и привела в пример свой родной город, где арендуют дома для беженцев, в которых на самом деле никто не живет.

В своей речи немецкий политик добавила, что не говорит о всех беженцах сразу и поддерживает тех, кто потерял близких, свои дома и был вынужден покинуть Украину.