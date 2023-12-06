Немецкий военный Роланд Катер, имеющий звание генерал-лейтенанта, предупредил Зеленского о росте недовольства в рядах украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости .

Катер выступил в эфире немецкого канала и рассказал, что от личных источников наслышан о ситуации в рядах ВСУ. По его словам, терпение части военных уже находится на грани. Также немецкий военный отметил, что украинские бойцы находятся в изможденном состоянии, так как они ведут непрерывную борьбу в многочисленной российской армией. Он сделал вывод, что солдаты очень устали.

При этом европейские СМИ сообщают об упаднических настроениях в рядах ВСУ. Многие издания отмечают падение боевого духа среди военных Украины и неопределенное отношение к конфликту.