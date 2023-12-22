Ронцхаймер провел на Украине три дня, во время которых встретился с министром обороны и рядом официальных лиц страны, а также поговорил с военными. После этого он заявил, что понял одно: заявления киевских властей, которые они делают на пресс-конференции и в СМИ, не соответствует действительности.

Журналист также рассказал о главных трудностях Украины. По его словам, в армии не хватает солдат, боеприпасов, при этом всем очевидно превосходство России в бою. При этом говорить о проблемах принято только за закрытыми дверями. Ронцхаймер отметил, что преимущество окончательно перейдет к России, если дела на Украине будут идти подобным образом. Он уверен, что властям пора признать наличие проблем.