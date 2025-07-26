Немцам посоветовали больше работать и позже выходить на пенсию

Это связано с имеющимися в ФРГ демографическими изменениями, пояснила она. Она также отметила, что в настоящее время системы социального обеспечения перегружены, поэтому нужно прекратить поощрять досрочный выход на пенсию и создавать стимулы работать дольше. Немцам придется дольше трудиться, так как продолжительность жизни в стране растет, сказала министр. А многие граждане ФРГ, работа которых не предполагает большой физической нагрузки, хотели бы дольше заниматься своей профессиональной деятельностью.

«Для многих людей счастье в жизни заключается не только в том, чтобы уйти на пенсию как можно раньше, но и в том, чтобы иметь возможность дольше привносить свой опыт», - добавила Райхе.

Ранее сообщалось о том, что Украина попросила Германию о поставках оружия на миллиарды евро.