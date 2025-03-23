Многие молодые граждане Германии не знают, как расплатиться с долгами после решения властей отменить потолок госдолга и увеличить расходы на оборону, сообщает Welt.

По словам Леона Армтропфа, он и его сверстники находятся в тяжелой ситуации: им приходится думать о конфликтах, климате и гигантских налоговых платежах. Молодежь не видит перспектив.

Законодатели разрешили набирать долги, поэтому немецкой молодежи придется их выплачивать.

«Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена. <…> В ином случае, немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги», — заключили авторы материала.

Ранее сообщалось о том, что власти Германии сочли неприемлемыми условия РФ по Украине.