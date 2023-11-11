Немцы принимают душ быстрее, реже и холоднее из-за России

Разразившийся после введения антироссийских санкций странами Евросоюза энергетический кризис все сильнее отражается на рядовых жителях Германии, пишет издание Berliner Morgenpost.

Сосредоточиться на экономии немцев заставляют коммунальные платежки с кучей нулей за оплату водоснабжения и тепла. Теперь многим немецким гражданам приходится принимать контрастный душ вместо теплого и уж тем более горячего.

«Уже в 2022 году 51% опрошенных заявил, что принимает душ реже, быстрее и холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57%», – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Канада ввела очередные санкции в отношении некоторых российских СМИ. В санкционный список попали издание «Известия», телеканал «РЕН ТВ» и «Парламентская газета», а также мультимедийный проект Russia Beyond, принадлежащий АНО «ТВ-Новости».