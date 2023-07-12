«Отсутствие веры не говорит о греховности»: священник объяснил, как атеисты приближаются к Богу

Священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко рассказал, может ли атеист, совершающий благие поступки, считаться грешником лишь из-за отсутствия веры во Всевышнего.

По словам священнослужителя, в каждом человеке есть голос Божий, который называется совестью. Она присутствует как у верующих, так и у атеистов.

«Она заложена от Бога в каждом человеке. Даже атеист имеет в себе совесть. Апостол Павел во второй главе послания к римлянам говорит, что закон у язычников написан в сердцах их. Это речь именно о совести», — заявил отец Николай корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Голос совести, отметил клирик, ведет каждого человека к Богу и к его познанию. Человек волен поступать в соответствии с голосом совести или же наоборот — заглушать его греховными делами.

«Но совесть — это только начало познания божьих заповедей. Они открываются человеку от Бога благодатью, а благодать ниспосылается нам в таинствах», — пояснил священник.

Христианин, участвующий в таинствах вроде причастия и исповеди, по словам собеседника, приобретает такое состояние, когда Господь живет в нем и ведет его по жизни. Тем не менее, даже атеисты имеют возможность приблизиться к Всевышнему, поступая честно, делая добро.

«Отсутствие веры не говорит о греховности человека. Его поступки показывают взаимоотношение с совестью», — подчеркнул отец Николай.

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