«Необязательно тратить деньги»: психолог объяснила, с какими страхами необходимо бороться матерям-одиночкам

Женщины, воспитывающие детей в одиночку, берут всю ответственность и бытовые заботы на себя. Подобные жертвы, которые приходится приносить женщинам, обусловлены наличием страхов, передающихся от родителей.

Психолог Александра Метальникова рассказала, какие внутренние страхи необходимо проработать матери-одиночке для того, чтобы уберечь ребенка от психологических проблем.

«Женщине необходимо окружить себя и ребенка большим количеством разных людей. Необязательно нанимать няню и тратить деньги, можно вступить в специальные группы для мам, в которых вам всегда будут рады помочь», — заявила Метальникова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, женщинам, которые воспитывают детей в одиночку, желательно избавиться от установок, которые призывают их никому не доверять и справляться с ребенком самостоятельно.

«Если не справиться с имеющимися страхами, эти проблемы перейдут и вашему ребенку, и другим поколениям. Тогда уже им самим придется с ними бороться», — добавила психолог.

О том, с какими еще трудностями сталкиваются матери-одиночки и как грамотно растить ребенка без отца, читайте здесь.