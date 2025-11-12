Необычная пробка: лось устроил утреннюю прогулку вдоль КАД в Петербурге

Животное было замечено на 9-м километре внутренней стороны трассы, недалеко от Сестрорецка. Очевидцы оперативно разместили фото в социальных сетях, выразив главную тревогу: «Риск выхода лося на проезжую часть». На опубликованных кадрах видно, что сохатый, не обращая внимания на поток машин, неспешно шел вдоль ограждения.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» оперативно прокомментировали инцидент. По их данным, информация о дорожно-транспортном происшествии с участием животного не поступала и его прогулка не создала помех для движения.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на поле брачных боев лосей выросли грибы «лоси».