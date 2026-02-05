Необычное явление в церкви Святого Томаса Мора взволновало верующих

В городе Лас-Вегас, штат Невада, прихожане церкви Святого Томаса Мора стали свидетелями необычного явления во время мессы, пишет Daily Mail. Их внимание привлекла ткань, накрывавшая постамент рядом с алтарем, на котором стояла статуя святой.

Складки материала случайным образом смялись, образовав форму, отчетливо напоминающую человеческое лицо. Многие присутствовавшие восприняли это как чудесное знамение. По свидетельствам, некоторые прихожане даже вскочили с мест от неожиданности.

Фотографии необычного образования быстро распространились в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение. Большинство верующих в комментариях сошлись во мнении, что стали свидетелями настоящего чуда. Проводивший службу священник также выразил уверенность, что произошедшее не было простой случайностью или игрой света.

Ранее сообщалось, что в храме Вознесения в Иерусалиме сняли на видео таинственный светящийся силуэт.