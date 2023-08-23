Необычное объявление появилось на одной из улиц в Ногинске
Фото: [@bogorodskiy360]
Неизвестный юный художник разместил необычное объявление на двери одного из подъездов дома в Ногинске, сообщает интернет-издание «Богородские вести» со ссылкой на «Богородский 360». В нем он сообщил о продаже хорошего настроения.
«Внимание! Продаю хорошее настроение. Цена: улыбка. Скорее улыбайся. Не прозивай хорошее настроение», — говорится в объявлении (текст с сохранением авторской орфографии).
По данным издания, это креативное решение и правда подняло настроение местным жителям.
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