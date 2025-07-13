В французской тюрьме один из заключенных сумел сбежать в день освобождения своего сокамерника, спрятавшись в его сумке. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на телеканал BFMTV.

Преступник, отбывавший наказание за торговлю людьми и кражу, воспользовался моментом освобождения своего сокамерника. Он забрался в сумку с вещами товарища по камере, и таким образом покинул тюремные стены 11 июля. Примечательно, что охрана заметила пропажу беглеца только на следующий день.

По предварительной информации, побег стал возможным из-за переполненности тюрьмы, что помешало администрации вовремя обнаружить отсутствие заключенного. В настоящее время правоохранительные органы ведут активные поиски сбежавшего преступника.

Ранее сообщалось, что Франция планирует расширить влияние своего ядерного потенциала на страны ЕС.