Необычный снежный «альпинист»: картина Шишкина ожила в Одинцово

Белый медвежонок, искусно вылепленный из снега, эффектно карабкается по стволу дерева, создавая современную интерпретацию знаменитой картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Арт-объект быстро завоевал популярность в социальных сетях, вызвав восторг у посетителей парка.

Член Союза художников России Нестор Поварнин высоко оценил работу неизвестного скульптора, назвав ее «маленьким шедевром» и проведя параллель с высказыванием Огюста Родена о связи человечества с лесом.

К сожалению, творение оказалось недолговечным — уже в среду, 18 ноября, ожидается потепление до положительных температур с возможным дождем, что неизбежно разрушит хрупкую конструкцию. Метеорологи напоминают, что до наступления устойчивой метеорологической зимы в Центральной России еще далеко, что делает подобные снежные инсталляции особенно ценными, но кратковременными украшениями городского пространства.

Ранее сообщалось, что инициатива жителей Апрелевки преобразила городское пространство.