Необычный снежный «альпинист»: картина Шишкина ожила в Одинцово
Снежный мишка на дереве стал звездой парка в подмосковном Одинцово
В парке «Раздолье» подмосковного Одинцовр появилась необычная снежная скульптура, мгновенно ставшая местной достопримечательностью, передает REGIONS.
Белый медвежонок, искусно вылепленный из снега, эффектно карабкается по стволу дерева, создавая современную интерпретацию знаменитой картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Арт-объект быстро завоевал популярность в социальных сетях, вызвав восторг у посетителей парка.
Член Союза художников России Нестор Поварнин высоко оценил работу неизвестного скульптора, назвав ее «маленьким шедевром» и проведя параллель с высказыванием Огюста Родена о связи человечества с лесом.
К сожалению, творение оказалось недолговечным — уже в среду, 18 ноября, ожидается потепление до положительных температур с возможным дождем, что неизбежно разрушит хрупкую конструкцию. Метеорологи напоминают, что до наступления устойчивой метеорологической зимы в Центральной России еще далеко, что делает подобные снежные инсталляции особенно ценными, но кратковременными украшениями городского пространства.
