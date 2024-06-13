Неонатолог из Люберец переехала из съемного в собственное жилье благодаря «Соципотеке»

Семья врача Евгении Кучинской из городского округа Люберцы переехала в собственную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Евгения сначала хотела стать кардиологом, но в итоге выбрала специальность неонатолога. Сейчас ее стаж в ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» подходит к 10 годам. По словам обладательницы сертификата, решающим фактором оказалась ее любовь к малышам.

«Я всегда обожала самых маленьких. В детстве лечила кукол, укладывала спать пупсиков. Могу сказать, что сейчас просто наслаждаюсь своей работой с новорожденными», — говорит она.

Семья Кучинских жила в съемной квартире. Евгения приняла участие в программе «Социальная ипотека» по примеру своих коллег, решивших жилищные проблемы. Она отметила, что удалось взять трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что пристройку к первой школе в Королеве откроют уже в следующем году.