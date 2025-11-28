Неоплаченный завтрак и потерянная память: загадочное исчезновение сахалинца в Таиланде

Житель Сахалина, работающий в сфере IT и пропавший без вести в Таиланде перед самым вылетом домой, был обнаружен живым. Как сообщил портал Tourdom.ru, инцидент имел крайне необычные обстоятельства, которые привели к временной потере памяти у туриста.

По имеющейся информации, мужчину задержали правоохранители Бангкока из-за неоплаченного счета в ресторане отеля. Несмотря на то, что при себе у россиянина были денежные средства, он по неизвестной причине не рассчитался за завтрак. После того как он погасил задолженность и был отпущен, у него произошел провал в памяти. По словам мужчины, плохо ему стало после того завтрака.

Родственники, уже бившие тревогу из-за его исчезновения, оперативно приобрели ему новый авиабилет для возвращения на Сахалин.

После возвращения в Россию сахалинца ожидает комплексное медицинское обследование. Его близкие надеются, что врачи смогут установить точные причины внезапной амнезии.

