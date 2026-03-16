«Неоплачиваемый отпуск»: россиянка в Дубае рассказала о крахе туристического бизнеса

Война на Ближнем Востоке добралась до кошельков россиян, которые работают в Объединённых Арабских Эмиратах. Основной удар пришёлся по туристическому сектору: поток путешественников иссяк, а вместе с ним исчезла и работа для многих иностранных специалистов. О ситуации « Абзацу » рассказала местная жительница Анна.

По словам девушки, внешне города выглядят спокойно, но экономическая активность практически парализована. Рестораны и отели пустуют, бизнес закрывается, а сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или увольняют. Анна попала под сокращение сама: она почти закончила испытательный срок в новой компании, но из-за кризиса её вынуждены были уволить.

Она отметила, что ситуация на рынке труда сейчас крайне напряжённая. Всё зависит от притока туристов, а он, в свою очередь, — от безопасности в регионе. Анна сомневается, что до октября, когда традиционно начинается высокий сезон, что-то изменится. Бизнес замер в ожидании, и все надеются, что к осени конфликт утихнет и ситуация нормализуется.

