Пролетающий над Японией крупный метеор попал на видео

На видео попал момент, как рядом с активным вулканом Сакурадзима, расположенным на острове Кюсю, пролетает крупный метеор. Небесное тело, войдя в атмосферу Земли, создало мощную и продолжительную вспышку, озарившую все вокруг на несколько секунд и превратившую ночь в день.

Яркий огненный шар, прочертивший небо, заметили не только на Кюсю, но и на соседнем острове Сикоку. После свечения люди увидели падающий с неба оранжевый шар.

Одна из основных версий происхождения космического тела заключается в том, что упавший метеор мог быть частью знаменитого метеорного потока Персеиды, активность которого традиционно достигает своего пика в августе.

