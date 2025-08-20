Пролетающий над Японией крупный метеор попал на видео
Момент с яркой огненной вспышкой в небе над Японией попал на видео
Фото: [unsplash.com]
В ночном небе над Японией развернулось захватывающее астрономическое зрелище, которое наблюдали тысячи жителей южных островов, пишет «Московский комсомолец».
На видео попал момент, как рядом с активным вулканом Сакурадзима, расположенным на острове Кюсю, пролетает крупный метеор. Небесное тело, войдя в атмосферу Земли, создало мощную и продолжительную вспышку, озарившую все вокруг на несколько секунд и превратившую ночь в день.
Яркий огненный шар, прочертивший небо, заметили не только на Кюсю, но и на соседнем острове Сикоку. После свечения люди увидели падающий с неба оранжевый шар.
Одна из основных версий происхождения космического тела заключается в том, что упавший метеор мог быть частью знаменитого метеорного потока Персеиды, активность которого традиционно достигает своего пика в августе.
