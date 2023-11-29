«Неосторожное движение — и произойдет взрыв»: неразорвавшийся боеприпас удалили солдату РФ на СВО

В касках и бронежилетах пришлось работать хирургам севастопольского Военно-морского госпиталя — им удалось провести уникальную операцию по удалению неразорвавшегося боеприпаса, который застрял в бедре раненого украинским снарядом бойца, об этом сообщает ТАСС .

В операционной находилась только хирургическая бригада и сапер МЧС: другой медицинский персонал, а также больные были удалены на безопасное расстояние, ведь риск для жизней врачей и раненого бойца был огромный. После удаления боеприпаса его обезвредил взрывотехник. Раненый боец идет на поправку.

Военный хирург Владимир Хорошев рассказал, в чем уникальность подобной операции. По его словам, в таких ситуациях хирургам приходится рисковать, и никто не даст гарантии, что все останутся живы.

«Любой военный врач, военный хирург или анестезиолог всегда помнит о том, что он не только врач, но еще и офицер. Независимо от его специальности погоны дают осознание ответственности своего врачебного, человеческого и офицерского долга», — заявил Хорошев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что если бы боеприпас не был удален, раненый боец был бы обречен на верную смерть.

«А сапер, который присутствует в ходе операции, подсказывает, как нужно действовать врачу-хирургу. Ведь одно неосторожное движение — и произойдет взрыв. Работа поистине ювелирная», — подчеркнул военный хирург.

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