Врачи в Подмосковье спасли женщину с гигантским новообразованием, которая не обращалась за медпомощью семь лет

В Московский областной центр охраны материнства и детства поступила 48-летняя женщина, которой ранее диагностировали объемное образование в брюшной полости. Об этом сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что ее живот увеличился до размеров, которые соответствуют сроку беременности 24-26 недель. Изменения в своем теле пациентка начала замечать еще семь лет назад, однако, она не обращалась медицинской помощью.

«В ходе операции мы выявили гигантскую миому с признаками нарушения кровообращения, из-за чего ткани миоматозного узла некротизировались. В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было успешно удалено и после направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 кг», — рассказала заведующая отделением гинекологии Тамара Добровольская.

Пациентка после операции чувствует себя хорошо, ее уже выписали. Врачи также напомнили, что женщинам необходимо посещать гинеколога ежегодно, даже если их ничего не беспокоит.

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