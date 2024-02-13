«Неотложка» увезла травмированного актера Валерия Баринова в больницу

Народный артист РФ Валерий Баринов упал перед выступлением в МТЮЗ, но не придал значения ушибу и отыграл спектакль. Вскоре ему потребовалась помощь врачей, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Баринов отправился на работу: по плану было отыграть роль в театре. Однако перед этим злую шутку с артистом сыграл гололед. По предварительной информации, актер упал и получил сильный ушиб, который поначалу не доставлял дискомфорта.

Только после спектакля состояние Баринова ухудшилось: ему вызвали скорую помощь. «Неотложка» увезла его из театра в институт им. Склифосовского. Там врачи осмотрели народного артиста, заподозрив у него перелом позвоночника.

Все оказалось не так опасно. Баринов ушиб грудную клетку, что вызвало неприятные ощущения. Однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье прогнозируют гололед и переменную облачность.