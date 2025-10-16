Неожиданная деталь всплыла в деле семьи Усольцевых, загадочно пропавших в тайге

Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой 23-летний Даниил Баталов предоставил ключевую деталь, которая может свидетельствовать о незапланированном характере исчезновения семьи. Как сообщил волонтер-поисковик Алексей Кулеш в интервью aif.ru, молодой человек не верит в трагичный исход и убежден, что его родные еще живы.

Как рассказал волонтер, сын Усольцевой от первого брака обнаружил в квартире семьи кота с запасом корма всего на два дня. По его мнению, мама и отчим, который парню стал как родной отец, не бросили бы питомца, а отдали бы ему или нашли другие добрые руки.

Возможно, что эта бытовая деталь косвенно подтверждает версию о том, что 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина планировали кратковременный выход в тайгу и рассчитывали вернуться через 1-2 дня.

«Даниил до сих пор, мне кажется, убежден, что они где-то живы. На мой взгляд, это странное убеждение, учитывая погоду и все остальное. Но, тем не менее, имеет право, и никто его за это не осудит», - отметил Кулеш.

Напомним, пропажа семьи уже прогремела на всю Россию. Многие обеспокоены, что семья с ребенком пропала еще 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Их автомобиль был обнаружен у начала маршрута, но самих Усольцевых найти не удалось, несмотря на масштабные поиски с привлечением профессиональных альпинистов и волонтеров.

Даниил Баталов, для которого пропавший Сергей Усольцев был фактическим отцом с 11 лет, продолжает верить, что семья жива.

Пока же отсутствие каких-либо следов на месте предполагаемого маршрута продолжает оставаться главной загадкой этого исчезновения, которое уже более месяца остается без внятных версий и объяснений. Тем временем, по данным волонтера Кулеша, дело Усольцевых ведет отдел по особо важным преступлениям.

