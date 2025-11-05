Частое употребление популярного напитка бабл-ти может привести к развитию кишечной непроходимости. Об этом сообщил хирург Скандинавского центра здоровья Дмитрий Монахов рассказал « Газете.Ru ».

По словам специалиста, тапиоковые шарики, входящие в состав напитка, изготавливаются из крахмала, который при охлаждении становится плотным и плохо переваривается. При употреблении большого количества бабл-ти шарики могут слипаться между собой, образуя густой комок, который застревает в кишечнике и препятствует прохождению пищи.

Монахов отметил, что добавление льда и холодного молока усиливает вязкость напитка, а низкая температура снижает способность крахмала расщепляться ферментами. В результате шарики быстрее склеиваются и превращаются в плотную массу, которую кишечнику сложно протолкнуть.

Особенно опасно, подчеркнул врач, пить бабл-ти залпом или на голодный желудок, когда слизистая не готова к нагрузке. Первые симптомы непроходимости проявляются через несколько часов — вздутие, тошнота, боли в животе и рвота. При прогрессировании состояния может потребоваться хирургическое вмешательство.

На ранних стадиях проблему можно устранить эндоскопическим методом, дробя скопление без разрезов. Если воспаление уже началось, требуется операция с удалением участка кишечника. При позднем обращении возможны осложнения, включая перитонит и интоксикацию организма.

Хирург добавил, что чаще всего с подобными проблемами сталкиваются подростки, активно употребляющие напиток. Безопасной порцией считается 200–300 мл с небольшим количеством шариков. Специалист рекомендует избегать ежедневного употребления, выбирать теплый вариант без льда и после напитка выпивать воду, чтобы ускорить выведение крахмала.

Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.