Неожиданный фрукт оказался лучшим помощником иммунитета осенью
Врач Казачкова посоветовала включить в осенний рацион квашеную капусту и айву
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Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, какие продукты помогут поддержать иммунитет в осенний сезон.
Специалист рекомендует наполнить свой осенний рацион множеством сезонных овощей, полных антиоксидантами. Они помогут снизить вероятность воспалительных процессов и поддержат иммунитет. Акцент нужно сделать также на пище, которая является полезной для микрофлоры кишечника. Например, это кисломолочные и ферментированные продукты. К последним можно отнести квашеную капусту. Она ценится за богатое содержание витамина С.
Среди самых полезных осенних фруктов доктор перечисляет грушу, айву и гранат.
«Попробуйте начать утро с теплого напитка из айвы с медом и корицей. Это не только вкусно, но и полезно для иммунитета. На обед приготовьте салат из свежих овощей, добавив в него квашеную капусту и заправив льняным маслом. А на ужин побалуйте себя запеченной грушей с орехами и йогуртом», — посоветовала специалист.
Также можно употреблять для иммунитета чернику, малину, клюкву и другие ягоды. Их полезно сочетать с кисломолочными продуктами, такими как сметана и натуральный йогурт.
По словам врача, для поддержания сердца и сосудов предпочтительнее есть жирную рыбу, льняное и рапсовое масло, а также грецкие орехи.
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