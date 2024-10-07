Неожиданный фрукт оказался лучшим помощником иммунитета осенью

Специалист рекомендует наполнить свой осенний рацион множеством сезонных овощей, полных антиоксидантами. Они помогут снизить вероятность воспалительных процессов и поддержат иммунитет. Акцент нужно сделать также на пище, которая является полезной для микрофлоры кишечника. Например, это кисломолочные и ферментированные продукты. К последним можно отнести квашеную капусту. Она ценится за богатое содержание витамина С.

Среди самых полезных осенних фруктов доктор перечисляет грушу, айву и гранат.

«Попробуйте начать утро с теплого напитка из айвы с медом и корицей. Это не только вкусно, но и полезно для иммунитета. На обед приготовьте салат из свежих овощей, добавив в него квашеную капусту и заправив льняным маслом. А на ужин побалуйте себя запеченной грушей с орехами и йогуртом», — посоветовала специалист.

Также можно употреблять для иммунитета чернику, малину, клюкву и другие ягоды. Их полезно сочетать с кисломолочными продуктами, такими как сметана и натуральный йогурт.

По словам врача, для поддержания сердца и сосудов предпочтительнее есть жирную рыбу, льняное и рапсовое масло, а также грецкие орехи.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, какие продукты снижают тревожность и риски развития депрессии.