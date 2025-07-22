Неожиданный перевод на карту: что делать и куда обращаться

Председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Глушкова предупредила россиян о возможной опасности при получении неожиданных денежных переводов на банковскую карту, пишет РИА Новости .

По словам эксперта, любой незапланированный денежный перевод от неизвестного отправителя может быть частью мошеннической схемы. В такой ситуации необходимо действовать оперативно и последовательно:

Первым шагом следует сообщить о неожиданном переводе в чат онлайн-банка

Затем необходимо лично посетить отделение банка

Написать официальное заявление о поступлении неожидаемого платежа

В заявлении указать, что вы не ждали этого перевода и желаете вернуть средства отправителю

После обращения банк предоставит дальнейшие инструкции и подскажет, требуется ли вмешательство правоохранительных органов.

Эксперты подчеркивают важность своевременного реагирования на подобные ситуации, так как неосторожные действия с неожиданными переводами могут вовлечь человека в мошенническую схему.

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