Неожиданный поворот в деле о «Крокусе»: террористам пытаются сорвать депортацию из России через суд

Во 2-м Западном окружном военном суде 19 февраля судебные прения по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» приняли неожиданный оборот. Как сообщает REGIONS , представители потерпевших выступили с требованием сохранить российское гражданство ряду подсудимых, рассматривая паспорт РФ не как привилегию, а как инструмент, гарантирующий невозможность их передачи другим государствам.

На скамье подсудимых сейчас находятся 12 человек, при этом роли распределены следствием четко: четверо являются непосредственными исполнителями кровавой атаки, остальные обвиняются в пособничестве, включая финансирование, предоставление жилья и транспорта.

Как выяснилось, главным опасением стороны пострадавших остается потенциальная экстрадиция осужденных в Таджикистан или Киргизию, где условия отбывания наказания могут оказаться менее суровыми или привести к преждевременному освобождению. По этой причине адвокат потерпевших Даниэль Готье заявил о необходимости увеличить этот срок до 25 лет. Защитник и его подзащитные хотят не допустить депортации, сохранив всем фигурантам российское гражданство. По словам юриста, на это есть основание: Конвенция СНГ 1998 года, участниками которой являются Россия, Киргизия и Таджикистан. Данный документ позволяет осужденным отбывать наказание в стране своего гражданства. Таким образом надеются снизить риск передачи на родину, где участников скандального дела могут освободить или ослабить меры наказания по местным законам.

Это применимо и для тех, кто помогал террористам. Защита выступила против предложения прокурора о лишении гражданства лиц, обвиняемых в спонсировании нападения и содействии в укрывательстве, среди которых поставщики автомобиля и арендодатель квартиры.

Напомним, что трагедия в «Крокус Сити Холле», произошедшая 22 марта 2024 года, стала одним из самых масштабных и жестоких терактов в истории современной России. Группа вооруженных террористов ворвалась в здание концертного зала в Красногорске перед выступлением рок-группы «Пикник», открыв огонь по мирным людям и устроив преднамеренный поджог. В результате нападения здание было практически полностью уничтожено огнем, а жертвами атаки стали 145 человек, еще 551 получили ранения и травмы, включая психологические.

Всего в деле фигурируют 19 человек, и у всех в этом теракте была своя роль, но большая часть, это — пособники. СМИ ранее нашли самого жестокого и хитрого исполнителя теракта.

Также сообщалось, что прокуратура запросила пожизненные сроки для исполнителей и участников теракта в Красногорске.