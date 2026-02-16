Высшая мера за «Крокус»: прокуратура запросила пожизненные сроки для исполнителей и участников теракта

Государственное обвинение потребовало приговорить фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» к пожизненному лишению свободы и крупным денежным штрафам. В ходе прений во Втором западном окружном военном суде прокурор настаивал на максимально строгом наказании для участников преступления, ставшего одной из самых масштабных трагедий в истории страны.

Судебное разбирательство началось в августе 2025 года. Изначально процесс проходил в выездном формате в здании Мосгорсуда, однако позже заседания закрыли от общественности по ходатайству стороны обвинения. Такое решение было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность свидетелей и других участников процесса. На текущий момент перед судом предстали 19 человек: тринадцати из них вменяется непосредственное участие в теракте, а еще шестерым — активное содействие террористической деятельности.

Трагедия в подмосковном концертном зале произошла 22 марта 2024 года перед началом выступления группы «Пикник». Вооруженные люди в камуфляже открыли огонь по находившимся в здании гражданам, после чего совершили поджог помещений. Жертвами атаки стали 145 человек, еще более 550 получили ранения и травмы. Следствие представило основной объем доказательств в декабре прошлого года, после чего суд перешел к завершающей стадии процесса.

