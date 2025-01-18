Неожиданный симптом связали с депрессией и тревожностью
Врач Самойлова: боль в корнях волос может указывать на депрессию
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Врач-дерматолог клиник DocMed и DocDeti Евгения Самойлова рассказала «Газете.Ru» о неочевидных симптомах депрессии и регулярной тревожности.
По словам Самойловой, боль кожи головы и ощущение, что она находится прямо в области корней волос, может указывать на тревогу и депрессию. Триходиния может быть полной или находиться в локализованных областях.
«До 76% пациентов с триходинией имеют психопатологические расстройства. Это тревога, депрессия или обсессивно-компульсивные расстройства. Также боль может быть связана с воспалением вокруг сально-волосяного фолликула или повышенной экспрессией вещества P в волосяных фолликулах», — отметила врач.
Может сопровождаться ощущение и визуальными изменениями, такими как покраснение кожи головы. Однако чаще это возникает из-за расчесывания и дальнейшего раздражения. В итоге проблема приводит к выпадению волос.
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