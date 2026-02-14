Неожиданный старт: в РФ начали продавать самый долгожданный кроссовер

На российском рынке официально стартовали продажи компактвэна Mitsubishi Xpander, который ранее был ориентирован на азиатские страны. Машины, включая внедорожную версию Xpander Cross, ввозятся через дилерскую сеть из Объединенных Арабских Эмиратов. Начальная цена новинки составляет 2 262 600 рублей. Самое выгодное предложение на данный момент зафиксировано в Омске, где местный продавец предлагает автомобили 2023 и 2025 годов выпуска, пишет naavtotrasse.

Стоимость модели заметно различается в зависимости от региона и уровня оснащения. В Москве частное лицо реализует уже растаможенный Xpander Cross 2023 года за 2 290 000 рублей. В Санкт-Петербурге аналогичный автомобиль оценивается дороже — в 2 440 000 рублей. Значительно выше цены в Иркутске и Нижнем Новгороде, где за кросс-вэн просят 3 090 000 и 3 599 000 рублей соответственно.

Версия Cross поставляется исключительно в топовой комплектации. Стандартный Xpander доступен покупателям в начальном или среднем исполнении. При заказе через компании-посредники цены более привлекательны: во Владивостоке минимальная стоимость составляет 2 317 000 рублей, в Тюмени — 2 520 000 рублей, а в Новосибирске за Xpander Cross просят от 2 709 000 рублей.

Под капотом автомобиля установлен бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 105 лошадиных сил. Он работает в паре с четырехступенчатым «автоматом» или вариатором. Привод у машины только передний. Дорожный просвет стандартной версии равен 205 миллиметрам, а у модификации Cross он увеличен до 220-225 миллиметров. Длина кузова составляет 4595 миллиметров при колесной базе 2775 миллиметров, что позволяет комфортно разместить в салоне три ряда сидений для семи пассажиров.

Уже в базовой версии автомобиль оснащается галогенными фарами, 16-дюймовыми литыми дисками, кожаным мультифункциональным рулем и климат-контролем с функцией усиленного охлаждения. Предусмотрены также бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. Мультимедийная система имеет сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а круиз-контроль с ограничителем скорости дополняет список комфортного оборудования. Благодаря такой цене Mitsubishi Xpander выглядит выгодным предложением на фоне других семиместных моделей, стоимость которых стартует от 3 300 000 рублей.

