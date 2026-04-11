Российских туристов в Доминикане стало в десять раз меньше

Количество российских туристов, посещающих Доминикану, сократилось в десять раз по сравнению с пиковым 2021 годом, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в респубоике Алексей Середин. Тогда страну посетило почти 200 тыс. граждан России.

По информации дипломата, в 2024 и 2025 годах этот показатель снизился до порядка 20 тыс. человек, поэтому Россия не входит даже в первую десятку стран по числу туристов в Доминиканской Республике.

Главная причина сокращения — отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Доминиканой. Ранее популярным и экономичным маршрутом был транзит через Кубу. Однако возможность летать через эту страну в последнее время сократилась. Теперь индивидуальные поездки осуществляются через другие зарубежные транспортные узлы, что делает перелеты дорогими и менее удобными.

В 2024-2025 годах объем турпотока стабилизировался на уровне 20 тыс. человек в год. При этом Доминикана, отметил Середин, все еще остается популярным направлением среди россиян, но уже не входит в число лидеров.

Эксперты прогнозируют возможные дальнейшие сокращения числа туристов в 2026 году, если ситуация с перевозками не изменится. Запуск прямых рейсов мог бы существенно увеличить поток, но пока таких планов не объявлено.

Стоит отметить, что 12 апреля исполняется ровно год с момента начала работы посольства России в столице Доминиканы — городе Санто-Доминго. Дипломатическое присутствие может помочь в решении визовых и логистических вопросов, но прямого влияния на количество туристов оно пока не оказало.

