«Непатриотично отправлять в США»: россияне осудили предпринимателя, который пытался вывезти культурную ценность

«Непатриотично как-то отправлять такие вещи в США»; «Вообще-то такие ценности нельзя вывозить из страны. Надо выяснить, кто пытался купить этот предмет и вывезти его из России»; «Такие микроскопы могут быть относительно не очень дорогими. Но тысяч 15-20 предприниматель мог бы выручить. Не очень понятно, ради чего такие риски», — рассуждают россияне.