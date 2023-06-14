«Непатриотично отправлять в США»: россияне осудили предпринимателя, который пытался вывезти культурную ценность
Общественность требует выяснить, кто пытался выкупить культурную ценность России
Фото: [ФТС РОССИИ]
Микроскоп времен императора Николая II пытались провезти в США, сообщает Федеральная таможенная служба.
Таможенники перехватили культурную ценность в аэропорту Екатеринбурга. Реликвию пытался отправить за границу уральский предприниматель под видом школьного микроскопа. На всех деталях устройства была гравировка фирмы C.REICHERT WEIN, которая работала с 1876 по 1970-е годы. Экспертиза подтвердила, что предмету более 100 лет.
«Непатриотично как-то отправлять такие вещи в США»; «Вообще-то такие ценности нельзя вывозить из страны. Надо выяснить, кто пытался купить этот предмет и вывезти его из России»; «Такие микроскопы могут быть относительно не очень дорогими. Но тысяч 15-20 предприниматель мог бы выручить. Не очень понятно, ради чего такие риски», — рассуждают россияне.
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