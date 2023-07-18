Непогода в Москве повредила 29 автомобилей
Фото: [Unsplash]
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы, прошедший сегодня во вторник сильный ливень сразу в нескольких районах Москвы повалил 28 деревьев. В настоящее время ситуацию пытаются нормализовать коммунальные службы.
В столичном главке МЧС также отметили, что в некоторых районах Москвы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. Отмечаются подтопления территорий.
«В разных районах Москвы повалено 28 деревьев, повреждены 29 автомобилей», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что водителей Подмосковья призвали соблюдать скоростной режим из-за ухудшения погоды.