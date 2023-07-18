Непогода в Москве повредила 29 автомобилей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы, прошедший сегодня во вторник сильный ливень сразу в нескольких районах Москвы повалил 28 деревьев. В настоящее время ситуацию пытаются нормализовать коммунальные службы.