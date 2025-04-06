Непогода вызвала массовую задержку рейсов в аэропортах Москвы

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что из-за разгула непогоды в московских аэропортах были задержаны 15 рейсов.

Сильный ветер, дождь и ливневый снегопад внес коррективы в расписание полетов. Задерживались самолеты в Шереметьево, Домодедово, Жуковском и Внуково. Все воздушные гавани работали в штатном режиме: там не отменяли рейсы.

Как уточнил Кореняко, пять самолетов задержали на два и более часа, остальные десять рейсов имели более краткосрочный период. Весь транспорт обрабатывали противообледенительными жидкостями.

Представитель Росавиации также отметил, что 12 самолетов сели на запасных аэродромах утром, 6 апреля.

Ранее синоптик заявил, что в Москву и Подмосковье придут ледяные дожди и обильные снегопады.