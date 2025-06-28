Nesma Airlines запустила чартерные рейсы из Волгограда в Хургаду

Авиаперевозчик Nesma Airlines, базирующийся в Саудовской Аравии и оперирующий скромным флотом из трех Airbus A-320, запустил программу полетов из Волгограда в Хургаду. Как сообщил портал «V1.ru», дебютный рейс состоялся 25 июня с задержкой в четыре часа.

Эти рейсы носят чартерный характер и предназначены для доставки туристов, приобретающих путевки в Египет через одного из российских туроператоров. Ближайшая доступная дата для резервирования — 5 июля. Наиболее бюджетный тур на 10 дней с размещением в трехзвездочном отеле Empire Hotel Aqua Park стоит от 99 257 руб. на двоих.

Перелет из Волгограда в Хургаду занимает 5 часов 15 минут. Согласно информации с официального сайта авиакомпании, ее авиапарк включает три самолета Airbus A-320.

Данные о возрасте самолетов не приводятся, однако, по сведениям Flightradar, первый рейс из Волгограда был осуществлен на Airbus A-320 2004 года выпуска, ранее эксплуатировавшемся авиакомпаниями Чили, Турции, Канады, Китая и Соединенных Штатов.

Следует отметить, что рейсы в Египет запланированы по средам и субботам, а время вылета варьируется в зависимости от конкретной даты.

Ранее сообщалось, что двух пассажиров сняли с рейсов до Майорки и Фуншале в аэропорту Германии.