«Неполезно для детской психики»: выяснилось, когда 1 сентября наносит травму первокласснику

День знаний — это важный праздник, который из года в год отмечают в нашей стране. Сегодня тысячи первоклассников с радостью идут в школу, несут цветы и готовятся побыстрее сесть за парту. Однако для многих детей 1 сентября сопряжено с огромным стрессом.

Детский психолог Андрей Сердюков рассказал, когда осенний праздник наносит ребенку психологическую травму.

«Первое сентября для многих детей ассоциируется с грустью и волнением перед учебным процессом, который продлится почти год. Некоторые переживают о трудностях в учебе, новых знакомствах и отношениях с одноклассниками», — пояснил Сердюков в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, многие родители и педагоги не замечают сложного состояния первоклассников. Это усиливает страх ребенка перед будущей учебой, что негативно отражается на его психике.

«День знаний — это всегда колоритный праздник. Повсюду разноцветные воздушные шары, ленточки, музыка и шум. Некоторые испытывают из-за этого стресс. А кто-то, наоборот, вовлекается в атмосферу, но потом обнаруживает себя в скучном классе», — отметил собеседник издания.

По мнению психолога, ребенок чувствует контраст между ярким праздником и обычным образовательным процессом. Некоторые после этого ощущают себя обманутыми.

«Это сильные перегибы, что неполезно для детской психики. Особенно если учеба не сразу дается ребенку, а в классе он конфликтует с другими детьми. Прислушивайтесь к своим первоклассникам. А индивидуальные проблемы решит опытный психолог», — заключил Сердюков.

Ранее мы писали о том, как прошел День знаний в подмосковных школах.