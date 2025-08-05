Непонятная черная коробка на парашюте приземлилась в поле в Башкирии

Люди, проживающее в Чишминском районе Башкирии, вызвали представителей экстренных служб, после того как обнаружили в поле странную коробку черного цвета. Судя по фото, она приземлилась с помощью летательного аппарата, который сейчас выглядит как сдувшийся воздушный шар из полиэтилена либо пластиковый парашют. Все оказались в тупике, так как предмет не выглядит как привычный метеозонд. Теперь специалисты выясняют, что же спустилось с воздуха. При этом экстренные службы на всякий случай оцепили место обнаружения предмета.

Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в регионы, в которых 1 января начал действовать туристический налог, размер которого не может быть меньше 100 руб. Стоимость зависит от уровня снятого номера в отеле или гостинице. Это было неоднозначно воспринято путешественниками.