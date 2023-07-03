«Непонятная лихорадка, аллергия, сильный отек»: выяснилось, какие симптомы укуса комара должны вас насторожить

Лето — пора отдыха на свежем воздухе. Сейчас многие выезжают на природу, но в лесах, к сожалению, можно встретить немало насекомых. Некоторые из них могут быть особенно опасны.

Мы узнали у врача-инфекциониста Долгопрудненской больницы Дарьи Лапаревич, кого из мелкой живности стоит сторониться в Московском регионе. По словам собеседницы, самыми опасными для человека традиционно являются клещи.

«Они проявляют активность каждый год и переносят различные заболевания. Эндемичными по клещевому энцефалиту у нас считаются Дмитровский и Талдомский городские округа. Поэтому если вас в этом округе укусил клещ, обязательно обратитесь к врачу и сдайте насекомое на анализ», — подчеркнула Лапаревич в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Энцефалит — самое страшное заболевание, которое переносят клещи. Но также от них можно заразиться менее известными болезнями — клещевым боррелиозом, эрлихиозом, анаплазмозом. Эти инфекции более вялотекущие и менее опасные, но человек, заразившийся ими, также нуждается в лечении.

«Если вас укусил клещ, то необходимо наблюдать за местом укуса 21 день. Если при анализе клеща выяснится, что он болен, нужно пойти к инфекционисту, который назначит профилактический прием антибиотика. И все будет хорошо», — подчеркнула врач.

Что касается остальных насекомых, то они не таят в себе такой опасности, как клещи. Но все равно стоит быть начеку.

В Подмосковье наблюдаются случаи малярии, которую переносят комары, но все они являются завозными и встречаются у людей, приехавших из Азии или Африки. То же самое касается и укусов мухи цеце. Также встречаются случаи сильных аллергических реакций на укус различных мошек — люди мучаются от отеков и высокой температуры.

«Если вы приехали из далекой жаркой страны, где вас кусали, и у вас началась непонятная лихорадка, следует обратиться к доктору и рассказать, в каком именно регионе вы побывали. А если от укуса насекомого наших широт у вас началась аллергия, сильный отек, то следует обратиться к терапевту или дерматологу», — заключила эксперт.

Ранее мы писали, что в Хакассии более двух тысяч человек стали жертвами клещей.