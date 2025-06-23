Стали известны востребованные направления безвизового отдыха для жителей РФ

В 2025 году российские туристы смогут легко спланировать заграничный отдых без виз и утомительных пересадок. Экономист Станислав Паулаускас назвал самые популярные направления для безвизового отдыха. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, в топ безвизовых направлений входят Турция, ОАЭ, а также страны СНГ — Белоруссия, Армения, Узбекистан, Казахстан. Для въезда в указанные страны необходимы лишь загранпаспорт со сроком действия более 120 дней, обратный билет, в ряде случаев бронь отеля/страховка. Однако при планировании путешествия в эти государства нужно помнить о ряде нюансов: срок пребывания — 30–90 дней/180 дней, запрет на работу, включая удаленную, штрафы за нарушение миграционных правил.

Эксперт добавил, что отдых в данных странах позволит туристам сэкономить время на оформление документов, не создаст сложности планирования поездок, однако имеется риск непредвиденных расходов при нарушении правил.

По его мнению, раннее бронирование и пакетные туры помогут сэкономить до 30%. При этом рекомендуется следить за акциями туроператоров, особенно в межсезонье, когда цены на отдых существенно снижаются. Главное — заранее изучить миграционные правила выбранной страны, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время путешествия.

Ранее россиянам раскрыли цены на длительный отдых на популярных курортах.