«Неприемлемая ситуация»: почему установка туалетов на льду Байкала возле сакральных скал вызвала гнев общественников

Руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» провело в Иркутской области онлайн-встречу с представителями общественных организаций, чтобы обсудить спорные вопросы обустройства туристической инфраструктуры. Как сообщается на официальном сайте учреждения, главной темой разговора стало размещение временных санитарных зон на территории Прибайкальского национального парка, а также планы на грядущий сезон.

Особую остроту дискуссии придал вопрос о туалетах, которые устанавливают прямо на байкальском льду. Модератор встречи Андрей Ершов, чьи слова приводит сайт «Заповедного Прибайкалья», выразил категорическое несогласие с практикой, когда подобные объекты появляются в непосредственной близости от сакральных мест, таких как скала Шаманка или Саган-Хушун. Он подчеркнул: для коренных народов и местных жителей эти территории являются почитаемыми, и размещение там санзон выглядит неприемлемым. Ершов убежден, что сложившуюся ситуацию необходимо менять.

Исполняющая обязанности директора учреждения Светлана Бабина в свою очередь пояснила логику, которой руководствуется администрация парка. По ее словам, установка любых инфраструктурных объектов, включая санитарные зоны, продиктована в первую очередь заботой о сохранении хрупких природных комплексов Байкала. Главная цель — минимизировать антропогенный пресс в местах массового скопления туристов и предотвратить попадание продуктов жизнедеятельности человека на лед, в почву или грунтовые воды.

Бабина также отметила, что при выборе локаций учитывается возможность обслуживания конструкций с применением техники и обязательное условие — отсутствие вреда для экологии. При этом руководство «Заповедного Прибайкалья» не намерено игнорировать позицию общественности и коренного населения. Как заявила и. о. директора, если будет сформулировано обоснованное предложение о переносе конкретной санзоны, дирекция готова его рассмотреть и заняться поиском альтернативных площадок. Конечная задача, резюмировала Бабина, заключается в том, чтобы сохранить не только природную красоту, но и человеческое достоинство, оградить гостей от вынужденного осквернения священных для аборигенов объектов и соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы.

