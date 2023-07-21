«Неприемлемы неожиданные выходки»: стало известно, как знаменитая ведьма из «Битвы экстрасенсов» общается с людьми

По словам эксперта, в отношениях с людьми Райдос может быть отличной подругой, так как она живая и искренняя.

«Но у нее могут быть противоречия из-за серьезных требований к людям и в то же время желанием их порадовать», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что Виктории крайне необходимо находиться в центре внимания, но при этом она совмещает это желание с образом холодной снежной королевы.

«Эти противоречия также могут мешать строить легкие и веселые отношения с людьми. Для Виктории неприемлемы какие-либо глупости или нелепые неожиданные выходки. Но иногда стоит их себе разрешать», — добавила психолог.

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