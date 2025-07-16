Непристойная разметка появилась на спортплощадке у метро «Чертановская» в Москве

Жители Москвы выразили недовольство новой разметкой на баскетбольной площадке, внешний вид которой вызвал споры. Об этом стало известно из телеграм-канала SHOT.

Разметка появилась на спортивной площадке вблизи станции метро «Чертановская». Создатели канала, а также некоторые пользователи Сети, увидели в рисунке сходство с мужскими гениталиями.

В комментариях под фотографиями площадки появились и другие мнения: часть пользователей утверждала, что разметка выполнена по стандартной схеме, но с явными неровностями.

Ранее сообщалось, что разработчики из Мытищ представили инновационные детские площадки на архитектурном форуме.