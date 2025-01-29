Неравная драка со стрельбой произошла в кузбасском городе

В кузбасском городе Белово произошла драка молодых людей: одного из них повалили на землю и избили, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Маркса. По предварительной информации, трое молодых людей напали на 22-летнего знакомого. Все произошло в ходе бытового конфликта. Сибиряка повалили на землю и стали наносить удары. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета во время разгара неравного боя.

В пресс-службе Полиции Кузбасса заявили, что удалось установить и задержать двоих участников нападения. Над поисками третьего работают. Тех, кого поймали, заставят ответить за мелкое хулиганство по КОаП. В скором времени их ждет суд.

Проверка и выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжаются.

Ранее сообщалось, что по факту избиения пенсионера в Рыбинске возбудили уголовное дело.