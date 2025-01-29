Неравная драка со стрельбой произошла в кузбасском городе
Толпа из трех человек избила молодого жителя Кузбасса
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В кузбасском городе Белово произошла драка молодых людей: одного из них повалили на землю и избили, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia.
Инцидент произошел на улице Маркса. По предварительной информации, трое молодых людей напали на 22-летнего знакомого. Все произошло в ходе бытового конфликта. Сибиряка повалили на землю и стали наносить удары. Один из участников выстрелил из сигнального пистолета во время разгара неравного боя.
В пресс-службе Полиции Кузбасса заявили, что удалось установить и задержать двоих участников нападения. Над поисками третьего работают. Тех, кого поймали, заставят ответить за мелкое хулиганство по КОаП. В скором времени их ждет суд.
Проверка и выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжаются.
Ранее сообщалось, что по факту избиения пенсионера в Рыбинске возбудили уголовное дело.