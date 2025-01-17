По факту избиения пенсионера молодыми людьми в Рыбинске завели дело

В Ярославской области против молодых людей, подозреваемых в избиении пожилого мужчины, завели уголовное дело. Об этом сообщило УМВД по региону.

Инцидент, как выяснили правоохранительные органы, произошел после замечания о громкой музыке и неправильной парковке на тротуаре. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по п. «г». ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

Также в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано случившееся. Полиция оперативно нашла подозреваемых. Отмечается, что они извинились перед пенсионером.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные к инциденту лица. В соответствии с ч. 2 ст. 112 УК РФ в отношении обвиняемых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево пассажир избил сотрудника авиакомпании.