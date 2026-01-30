«Нереальный чек за реальную услугу»: российские бьюти-салоны столкнулись с проблемами из-за ИИ

Владельцы российских бьюти-салонов столкнулись с новой волной мошенничества: клиенты стали массово расплачиваться за услуги поддельными чеками, которые генерируются с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этой схеме рассказал телеграм-канал «База».

Афера отработана до мелочей: на кассе клиент показывает на экране телефона «чек об оплате», администратор его фотографирует — и клиент спокойно уходит. При этом реальный перевод на счет компании так и не поступает.

Распространена и другая схема с использованием фальшивых подарочных сертификатов. Мошенники, чаще мужчины, под различными предлогами приобретают сертификаты на значительные суммы, а затем присылают скриншоты якобы совершенной оплаты, которые позже оказываются искусными подделками.

Известен случай, когда беременная женщина пришла в салон на наращивание ресниц. Услуга стоила 2 тыс. руб., чек был принят, но деньги на счет так и не поступили. Разоблачить клиентку удалось лишь через несколько дней после проверки записей с камер видеонаблюдения и после угрозы обратиться в полицию. Только тогда оплата была произведена по-настоящему.

Владельцы салонов пытаются вводить различные методы защиты: переходят на наличный расчет, принимают оплату только по специальным ссылкам с официального сайта, где сразу формируется автоматический отчет об успешном платеже. Однако, по их словам, даже такие цифровые подтверждения мошенники научились мастерски подделывать, используя возможности нейросетей.

Сейчас пострадавшие студии активно собирают доказательства, анализируют записи с камер и предупреждают коллег по отрасли. Главный вывод, который они делают: в современных условиях простой скриншот или фотография чека на экране телефона больше не могут считаться гарантией оплаты.

