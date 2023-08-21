Несанкционированную рекламу устранили на дорогах Московской области

Дорожные службы Подмосковья ликвидировали несанкционированную рекламу с объектов дорожной инфраструктуры на региональной сети в 10 городских округах. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Так, например, рекламу устранили на остановках у дома 141 на Носовихинском шоссе в Балашихе, на улице Октябрьской в Зарайске и не только. Мостовое сооружение в микрорайоне Центральном в Воскресенске очистили от граффити, опоры линий освещения на улице Советской в поселке Нахабино под Красногорском — от незаконной рекламы и так далее. В Минтрансе региона призвали граждан «не портить элементы дорожной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.