«Несет в себе кровавые события»: экстрасенс рассказала о темных тайнах картины из антикварного магазина

В благотворительный антикварный магазин Великобритании уже во второй раз вернули картину, на которой изображена маленькая девочка в красном платье. Об этом сообщил новостной портал Daily Mail.

Инна Мишина рассказала, почему невинный на первый взгляд портрет нельзя вешать дома.

«Картина несет в себе кровавые события. Возможно, она писалась в месте, где происходили ужасные вещи. Картина пропитана мертвой энергией. Были либо похороны, и картина висела там, либо другие тяжелые события. Она впитала в себя тяжелую энергию», — поделилась экстрасенс с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сообщается, картину в магазин принес мужчина средних лет. Подробной информации о нем нет. Инна Мишина считает, картина не приживется в любом новом доме.

«Картина требует то место, где она висела, где писалась. Ей там комфортно», — считает эксперт.

Она также добавила, что картину можно повесить либо в старинном замке, полном отживших вещей, либо уничтожить. Только тогда она перестанет пугать людей.

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