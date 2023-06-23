«Несите нового Пригожина»: россияне высмеяли заявление главы ЧВК «Вагнер» о возможности переговоров с Зеленским

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин выложил в сеть большое интервью , в котором раскритиковал решения политиков и верховного командования в контексте СВО, обвинил лично главу Минобороны Сергея Шойгу, администрацию президента и ФСБ.

Пригожин заявил, что России стоило или сменить режим в Киеве за три дня, или еще до войны идти на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы был к ним открыт.

Россияне не согласились с высказыванием главы «Вагнера».

«Разве Зеленский сам хоть что-то решает?»; «Все, что говорит Пригожин —набор слов без фактов и доказательств»; «Пригожина взломали украинские хакеры. Несите нового Пригожина», — иронично отметили россияне.

Ранее глава ЧВК «Вагнера» обвинил Шойгу и Министерство обороны в распространении фейков про СВО.