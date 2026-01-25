«Несите приз»: как участница «Поле чудес» огорошила Якубовича размером своего дохода

Во время эфира популярной телеигры «Поле чудес» произошел момент, который сместил фокус внимания с конкурсных заданий на социальную реальность. Леонид Якубович, беседуя с участницей из Челябинска Ириной Седовой, работающей акушеркой, задал вопрос о ее заработной плате, пишет МК.

Услышав в ответ цифру в 40 тысяч рублей, ведущий программно переспросил, не является ли названная сумма дневным заработком. Получив подтверждение, что это месячный доход, Якубович отреагировал мгновенно и очень эмоционально. Он вскинул руки в характерном жесте крайнего удивления и громко воскликнул свою коронную фразу: «Приз в студию!», обращаясь к съемочной команде, а не к участнице. Этот жест и реплика, прозвучавшие в ответ на озвученную сумму, вызвали оживленную реакцию в зале и фактически стали кульминацией общения.

Данный эпизод ярко продемонстрировал контраст между повседневной жизнью многих россиян, в частности медицинских работников в регионах, и представлениями, которые могут существовать в публичном пространстве. Искренняя реакция ведущего, не сдержавшего изумления, моментально превратила частный вопрос о доходах в публичное обсуждение, вылившееся за пределы телевизионного шоу.

