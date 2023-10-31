Несколько российских журналистов пострадали из-за обстрела Донецка

Сразу несколько журналистов пострадали в результате украинского обстрела Донецка. Об этом сообщает канал SHOT вечером вторника, 31 октября.

Как мы рассказали ранее, Донецк был серьезно обстрелян со стороны Украины, начался сильный пожар. В результате, как уточняется, есть минимум один погибший мирный гражданин, а также пострадали несколько корреспондентов.

В частности, речь идет о съемочной группы «Известий», два журналиста в больнице. Ранения получил и фотокорреспондент издания ТАСС Дмитрий Ягодкин. Среди пострадавших и два сотрудника МЧС.